فرنسا.. وزيرة العدل السابقة تعلن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - كشفت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، اليوم السبت، عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة فى عام 2022.



جدة - نرمين السيد - كشفت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، اليوم السبت، عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة فى عام 2022. وقررت توبيرا البالغة من العمر 69 عاما، أن تبت فى قرار ترشحها فى منتصف يناير المقبل، وذلك حسبما أفادت قناة (فرنسا 24) الإخبارية.

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