رئيسة البرلمان الألمانى تعرب عن قلقها إزاء خطاب الكراهية على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وقالت باس، التى تنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى: "ما يحدث حالياً على الإنترنت لم يعد عملية نقاش ديمقراطى عادية يجب على المرء تحملها، بل أصبح تهديداً متزايداً، أنا عضوة فى البرلمان منذ 12 عاماً، لكننى لم أر أبداً من قبل ما يحدث حالياً على الشبكات الاجتماعية".

ودعت باس إلى إلزام المنصات الرقمية بالشفافية ووضع أسس قانونية لمحاسبتها على ذلك، مضيفة "الإلزام باستخدام الاسم الحقيقى يبدو جيداً، لكن التنفيذ من الناحية القانونية لا يزال فى مهده، أعرف عدداً من السياسيين الذين لم يعودوا قادرين ولا يريدون ممارسة مهامهم فى ظل هذا التحريض المستمر على الإنترنت".