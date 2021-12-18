روسيا: العلاقات لم تصل بعد إلى أدنى مستوى بين موسكو وواشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قال ريابكوف إن الكرملين فى حاجة إلى علاقات مستقرة مع أمريكا، ويمكن التنبؤ بها فيما بين البلدين.
وبحسب "رويترز"، تأتى تصريحات المسؤول الروسى فى وقت شديد الحساسية، حيث تنتظر موسكو ردًا على مقترحاتها الأمنية من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وكانت موسكو طرحت اقتراحًا على الغرب بشأن الضمانات الأمنية فى أوروبا، حيث طالب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بإنهاء توسع الناتو تجاه الشرق، وأن يتعهد الناتو بالامتناع عن القيام بعمل عسكرى فى أراضى أوكرانيا ودول أخرى فى شرق أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
كما دعت روسيا أوكرانيا بشكل مباشر إلى التخلى عن رغبتها فى الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو". كما طالبت روسيا الناتو بسحب بنيته التحتية العسكرية إلى مواقع عام 1997.
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