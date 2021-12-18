العراق: اعتقال إرهابى حاول التسلل إلى ميناء أم قصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان هيئة المنافذ الحدودية، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبى، من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية".
وأشار البيان إلى أن العملية جاءت بعد "تشكيل فريق عمل بمتابعة من مدير المنفذ وبرئاسة ضابط استخبارات المنفذ، وآمر قوة حماية المنفذ وممثل المدونة الدولية لورود اسم الإرهابى ضمن قاعدة بيانات المطلوبين".
وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض على الإرهابى تمت عند دخوله المنفذ بسيارة من نوع صهريج"، حيث "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة".
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