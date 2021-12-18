ssoidp.gov.ps تسجيل برنامج تمويل المشروعات الصغيرة النسخة الثالثة من برنامج “دلني عل السوق” الذي أطلقه صندوق دعم الشباب بقطاع غزه والتابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، ويتم تقديم مشروع تمويلي بقيمة 150 ألف دولار تحت إدارة الصندوق لدعم الشباب الفلسطينيين المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة والتي كان في شهر مايو 2021 بما أدى إلى تضرر مشروعات عدد من الشباب بشكل جزئي أو فقدانها بشكل نهائي.

رابط ssoidp.gov.ps تسجيل برنامج تمويل المشروعات الصغيرة “دلني عل السوق” 5000 $

تقوم بوابة الحكومة الإلكترونية بالحرص على تشجيع النهوض بمستوى الشباب والاستفادة من الطاقة العاملة بالقطاع، حيث يتم تقديم الدعم اللازم لتمويل المشروعات الخاصة بهم وتيسير فرص العمل وتوفيرها، حيث تستقبل البوابة تسجيلات الخريجين والخريجات من الكليات والمعاهد وكذلك أصحاب الحرف المتميزة والمطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، كما يتم توفير وظائف مؤقتة للخريجين.

جهود صندوق دعم الشباب الفلسطيني

يقوم صندوق دعم الشباب بتوفير فرص تمويلية بالتعاون مع مؤسسة أحباء ماليزيا بقيمة 150 ألف دولار لتقديم تمويل للشباب المتضرر من العدوان على القطاع في مايو الماضي، ويقوم الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة دعما لتوفير فرص عمل للشباب المتضررين بشكل جزئي أو كلي بمبالغ تمويلية لمشروعاتهم الصغيرة والذي يبدأ من ألف دولار ويصل إلى 5000$، بينما يتم تمويل المشروعات المتميزة بمبلغ تصل قيمته إلى 7000 دولار.

أليات عمل الصندوق التمويلي بالقطاع

تحت شعار غزه تنهض يتم تقديم المشروعات التمويلية باسم برنامج “دلني عل السوق” وفق الآليات التي قام بعرض تفصيلاتها رئيس الهيئة السيد أحمد محسن والتي تكون كالتالي:

يتم تقديم تمويل بقيمة 150 ألف دولار في صندوق المشروع.

يقوم الصندوق بدراسة مشروعات الشباب ويتم تقديم التمويل بنظام القرض الحسن.

يبدأ التمويل ب ألف دولار ويصل إلى 5000$.

يتم صرف 7000$ فقط للمشروعات المميزة.

يقوم الصندوق بتنظيم ألية السداد بالنظام الميسر.

يتم التعامل مع الشباب من الفئة العمرية من 22-35 عام من المتعرضين لإصابات جسدية أو فساد مشروعتهم القائمة بسبب العدوان.

يكون تقديم الدعم لمشروعات في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتجارة وأيضا الزراعة والحرف.

رابط تسجيل بوابة النفاد الموحدة ssoidp.gov.ps لقرض المشروعات الصغيرة