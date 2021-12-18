انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال الدكتور غازي العباسي الاكاديمي بـ KSU، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمران، وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسي السابق في لقاء مع برنامج الخامسة على قناة الإخبارية السعودية أن هناك بعض العوامل قد ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض في الأواني الأخيرة.

سبب ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض

أوضح الدكتور العباسي أن سبب ارتفاع أسعار الأراضي في الرياض بأن الرياض الآن مقبلة على أن تكون رياض عظيمة بسبب المشاريع الواعدة الكثيرة مثل:

توسيع مشروع حديقة الملك سلمان وبوابة الدرعية فهذان مشروعين كبيران جداً وسوف يساهمان في تطوير المنطقة، وبالتالي هناك نزع ملكيات مما يجعل الناس تبحث على أراضي أخرى بالتزامن مع هذان المشروعين السالف ذكرهما. زيادة الطلب على العرض الذي أدى إلى نوع من الاندفاع إلى شراء الأرضي بمدينة الرياض. قدوم شركات كبرى إلى الرياض للاستثمار.

وأضاف العباسي كل هذه المشروعات قد يساهم في أعداد السكان في المنطقة التي وصلت إلى 8 مليون شخص فإذا وصلت إلى 15 أو 20 مليون يعتبر بذلك أننا دخلنا في كثافة سكانية ونتيجة للزحام ستتجبر على استخدام موصلات النقل العام الذي سيكون حينها هو المتنفس الوحيد ولكن الفترة الذي يستغرقها النقل العام أقل بكثير من السيارة.

وعند التحدث مثلا على مشروع حديقة الملك سلمان الذي ذكرها الدكتور العباسي في حديثه المتعلق بأسباب زيادة أسعار الأراضي بمدينة الرياض، نجد أن حديقة الملك سلمان التي تعتبر أكبر وجه بيئية متكاملة على مساحة تفوق 1304 كلم مربع، حيث تتوزع الحديقة على حديقة متخصصة وهى حديقة الوادي التي تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع ومساحات مائية ضخمة تقدر مساحتها 800 ألف متر مربع ومسار دائري للمشاة بطول يزيد عن 7 كليو متر.

حديقة الملك سلمان تقع واسط العاصمة وترتبط بـ 6 محاور رئيسية و5 محطات شبكة قطار حيث بمقدور 75% من سكان الرياض الوصول إليها خلال 30 دقيقة فقط.

وتضم الحديقة 5 مجمعات سينما و25 موقع رياضي بالإضافة إلى 7 متاحف و12 مسرحا و10 الألف وحدة سكنية ومساحات تجارية كما تحتوي الحديقة على ملعب غولف على مساحة 58 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجمع الملكي للفنون داخل حديقة الملك سلمان، كما تضم قسم الثقافة والفنون ومتاحف لطيران والفضاء والفلك والعلوم والنباتات والواقع الافتراضي والعمارة ومركز للأعمال ومؤتمرات بمساحة 100 الف متر مربع وساحة احتفالات تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع.