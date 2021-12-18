بالصور : الجيش يتسلم آليات عسكرية من فرنسا

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دوت الخليج :- تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الخميس، في فندق القوات المسلحة الأردنية، عدداً من الآليات العسكرية نوع “لاند كروز” من قبل القوات المسلحة الفرنسية، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.
وأكد العميد الركن الخطيب، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، كما شكر القوات الفرنسية على هذه المنحة التي جاءت ضمن إطار التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
واطلع المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية والوفد الضيف على الآليات المستلمة واستمعوا إلى إيجاز حول المواصفات الفنية المستخدمة فيها، وما توفره من مميزات متقدمة وملاءمتها لطبيعة عمل الوحدات.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق الدفاعي الفرنسي في عمان، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.
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