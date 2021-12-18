جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون - وفقا لوكالة (شينخوا) الصينية، إن الحادث وقع عندما انهار جزء من الجسر المنحدر الذى يربط بين طريق شانغهاى - تشونغتشينغ السريع وطريق داتشينغ - قوانغتشو السريع، مشيرين إلى أن 3 شاحنات سقطت وتحطمت سيارة تحت الجسر المنهار القائم على عمود واحد. وهرع ضباط شرطة المرور ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث لمباشرة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 جراء انهيار جزئى لجسر فى وسط الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.