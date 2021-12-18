متابعة لحظية.. نتيجة مباراة تونس والجزائر اليوم السبت في نهائي البطولة العربية 2021

ننشر نتيجة مباراة تونس والجزائر اليوم السبت في نهائي البطولة العربية 2021 بين منتخب الجزائر مع نظيره التونسي ، في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2021 , التي انطلقت اليوم بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي، اليوم السبت المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، والساعة الخامسة مساءآ بتوقيت القاهرة، لنهائي البطولة العربية المقامة بدولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري.

نتيجة مباراة تونس والجزائر اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة تونس والجزائر في نهائي بطولة كأس العرب 2021 المقامة علي ملعب ستاد البيت، وذلك في نهائي مباريات بطولة كأس العرب 2021.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين لتصبح نتيجة مباراة تونس والجزائر الأن صفر لصفر.

وتأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية من كأس العرب 2021 بعد الفوز على المنتخب المصري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء ، في نصف نهائي كأس العرب ، وكانت نتيجة المباراة 1_0 لصالح منتخب تونس، ولذلك تأهل منتخب تونس إلي المباراة الأخيرة من كأس العرب 2021.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والجزائر في نهائي البطولة العربية

تبث قنوات بي ان سبورتس مباريات بطولة كأس العرب 2021 مجانا بدون تشفير ، ويمكن للجميع مشاهدة المباراة النهائية لمنتخب الجزائر وتونس عبر قنوات بي ان سبورتس المفتوحة .

تاريخ مواجهات منتخب الجزائر وتونس

تاريخ كبير من المواجهات بين منتخبي تونس والجزائر، وصل إلي 46 مباراة لعبها الفريقان سويآ، منذ عام 1957 عندما كانت الجزائر مستعمرة من قبل فرنسا ، والتقي الفريقان في ثماني مباريات متتالية ودية ، من يونيو 1957 وحتي أكتوبر 1959 , وحقق منتخب الجزائر الفوز في الثماني مباريات.

وبعد ان جاء استقلال الجزائر ، تقابل المنتخبان في المباراة الرسمية الأولي بينهما في 15 ديسمبر 1963 , بينما تم لقاء المنتخبان أيضا ثلاثة مباريات من تصفيات كأس العالم بين عام 1970 و1986 .

وأخر مباراة جمعت الفريقان كانت في عام 2017 ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية, وانتهت المباراة بفوز منتخب تونس علي منتخب الجزائر بنتيجة 2_1 .

وتأهل الفريقان لنهائي بطولة كأس العرب 2021 المقامة بدولة قطر ليتواجها سويا مجددًا في مباراة قوية ومنتظرة من جميع عشاق كرة القدم ، ومن المقرر ان تنطلق المباراة يوم السبت المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري.