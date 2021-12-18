إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع وسط جدة

نتحدث في مقال اليوم حول إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن مشروع وسط جدة، وكان هذا المشروع بإجمالي استثمارات تصل إلى خمسة وسبعون مليار ريال، وقد تم تخصيصها من أجل تطوير 5,7 ملايين متر مربع، وجاء تمويل هذا المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن جاء إطلاق المخطط العام الخاص بمشروع وسط جدة، من ضمن اهتمام ولي العهد بتنمية كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030، والهدف الأساسي من المشروع صناعة وجهة عالمية في قلب مدينة جدة مباشرة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز المكانة الاقتصادية لجدة، بجانب تحقيق قيمة مضافة إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية بمبلغ يصل إلى سبعة وأربعون مليار ريال لعام 2030.

مشروع وسط جدة

يتضمن مشروع وسط جدة أربعة معالم رئيسة عالمية وهي:

دار أوبرا.

متحف.

استاد رياضي.

الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية.

إلى جانب ذلك عشرة مشاريع أخرى تشمل مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية، تساعد تلك الأعمال التشغيلية في مشروع وسط جدة، على فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي، بهدف المشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية صاعدة سياحية، رياضية، ثقافية، ترفيهية بمعايير عالمية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تشمل سبعة عشر ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى مصاريف فندقية متنوعة تتيح ما يزيد عن 2700 غرفة، ويشمل المشروع أيضا مرسى له مواصفات عالمية، بجانب منتجعات شاطئية خلابة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم والمقاهي المحلية والعالمية الفاخرة، وغير ذلك من خيارات متنوعة للتسوق، كما يستهدف مشروع وسط جدة تقديم حلول متكاملة لقطاع الأعمال.

والجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد عدة تصاميم عصرية بمعايير عالمية من أجل مشروع جدة، مع الحرص أيضا على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والذي تم أخذه من فنون العمارة الحجازية الأصلية، بجانب ذلك تطبيق أحدث التقنيات العالمية، وكل ذلك من أجل أن يصبح مشروع وسط جدة واجهة ذكية معتمدة على تقنيات مبتكرة، اعتمادا على استخدام أفضل وارقى تقنيات الاستدامة البيئية، متماشية مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، وقد ساهم في تصميم المخطط العام لمشروع وسط جدة ما يزيد عن خمسمائة مهندس واستشاري من أفضل ذوى الخبرة في العالم.

مساهمة مشروع وسط جدة في رؤية المملكة لعام 2030

يساعد مشروع وسط جدة في تحقيق مستهدفات رؤية عام 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع ينبض بالحياة، بالإضافة إلى توفير نمط حياة للسكان والزوار أفضل ما يمكن، يتضمن مشروع وسط جدة على مقومات طبيعية كثيرة ومختلفة، من بينها الواجهة البحرية بشريط مائي والذي يبلغ طوله 9,5 كم، بالإضافة إلى المرسى الذي يوجد به، والذي لديه مواصفات عالمية، تم تهيئته لاستقبال اليخوت من داخل وخارج السعودية.

بالإضافة إلي شاطئ رملي يبلغ طوله 2.1 كلم، أيضا توجد مساحات خضراء وأماكن مفتوحة وخدمات عامة تصل إلى أربعين في المئة من مساحة المشروع، كما أن مشروع وسط جدة من أهم الاستثمارات المحلية النوعية في صندوق الاستثمارات العامة، حيث تُسهم تلك الاستثمارات في تعدد مصادر الدخل، وأيضا في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وإعطاء المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.