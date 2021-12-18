إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلالأصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة، شمال نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله، إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل قرية برقة، بين الأهالي وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، على شارع جنين نابلس قرب مفرق بزاريا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية دير نظام شمال مدينة رام الله.

وأفاد المواطن مجاهد تميمي لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرية دير نظام للأسبوع الثاني على التوالي.