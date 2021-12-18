روسيا ترسل مقاتلتين بقدرات نووية في دوريات فوق بيلاروسيا

حلقت قاذفتان روسيتان بعيدتا المدى قادرتان على حمل أسلحة نووية في دوريات في سماء بيلاروسيا السبت في مهمة تهدف إلى التأكيد على العلاقات الدفاعية الوثيقة بين الحليفين وسط توترات مع الغرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين من طراز توبوليف 22 إم 3 حلقتا في مهمة مدتها 4 ساعات في "مهام مشتركة مع القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي".

ورافقت القاذفات طائرات مقاتلة من طراز سو-30 بيلاروسية زودتها بها روسيا. دورية القاذفات الروسية اليوم هي ثالث مهمة من نوعها منذ الشهر الماضي.

وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف غربية بشأن حشد قوات روسية بالقرب من أوكرانيا، ما أثار مخاوف من عملية غزو وشيكة.

ونفت موسكو وجود خطط لمثل هذا الهجوم، لكنها طالبت الغرب بتوفير ضمانات أمنية من شأنها استبعاد توسع الناتو في أوكرانيا ونشر أسلحة الحلف هناك.

وأعرب بعض المسؤولين الأوكرانيين عن قلقهم من احتمال استخدام روسيا أراضي حليفتها بيلاروسيا لمهاجمة أوكرانيا.

ودعمت موسكو بيلاروسيا بقوة خلال التوترات الحدودية مع بولندا الشهر الماضي عندما تجمع آلاف المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط، على الجانب البيلاروسي من الحدود مع بولندا أملا في العبور إلى دول غرب أوروبا.

واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتسهيل عبور المهاجرين للمعابر الحدودية، معتبرا ذلك "هجوما مختلطا" ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على حكومته بسبب قمعها للمعارضة بعد فوز لوكاشينكو بولاية ثانية عام 2020.