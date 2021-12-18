زيلينسكى وجونسون يبحثان قضايا أمن الطاقة والتسوية السلمية فى دونباس

جدة - نرمين السيد - ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، فى محادثة هاتفية اليوم السبت، قضايا أمن الطاقة وتنسيق الخطوات لتهدئة الوضع فى جميع أنحاء أوكرانيا.





وقال زيلينسكى فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إننى تحدثت بشكل جيد مع بوريس جونسون، وتمت مناقشة قضايا أمن الطاقة، قمنا بتنسيق الخطوات التالية لتهدئة الموقف حول أوكرانيا والتسوية السلمية فى دونباس، وإننى أقدر دعم المملكة المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأطلع زيلينسكى جونسون على الوضع الأمنى ​​حول أوكرانيا والمبادرات الأخيرة التى اتخذتها كييف فيما يتعلق بالتسوية السلمية، ولا سيما ضمن مجموعة الاتصال الثلاثية، معربا عن تقديره لقيادة المملكة المتحدة ولا سيما كجزء من رئاستها لمجموعة السبع فى تشكيل استجابة واحدة منسقة من الشركاء الغربيين لأعمال روسيا".

وحول قضايا أمن الطاقة، أعرب الزعيمان عن موقف مشترك بشأن عدم جواز استخدام مشروع نورد ستريم 2 كسلاح، وعند مناقشة تعاون أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسى (الناتو)، اتفقا زيلينسكى وجونسون على نهج مشترك وهو أنه لا يمكن لأى دولة ثالثة أن تمنع اندماج أوكرانيا الأوروبى الأطلسى.

وأشاد الجانبان بالتعاون الثنائى فى تطوير القدرات الدفاعية لأوكرانيا وتعزيز الأسطول الأوكرانى، وتطرق الطرفان أيضًا إلى زيادة كبيرة فى التجارة الثنائية منذ دخول اتفاقية الشراكة السياسية والتجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والمملكة المتحدة حيز التنفيذ، فضلاً عن آفاق مشاريع البنية التحتية الكبرى.