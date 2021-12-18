ضبط 28 مهاجرا غير شرعى مكدسين فى شاحنة على الحدود اليونانية المقدونية

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم السبت، إن ثلاثة من رجال الشرطة النمساوية وزملائهم المقدونيين، ضبطوا مهربًا صربيًا فى مدينة جيفجيليا بالقرب من الحدود اليونانية المقدونية، وأن ضبط عملية التهريب بشكل ناجح يعد دليلا على أهمية مشاركة النمسا بقوات أمنية فى دول غرب البلقان، من أجل حماية حدود الاتحاد الأوروبى الخارجية ومكافحة الهجرة غير الشرعية .
وذكر البيان أن النمسا سوف تواصل تكثيف تعاونها مع دول غرب البلقان فى المجال الأمنى، يشار إلى أنه تم ضبط ضمن المهاجرين غير الشرعيين خمسة أطفال أصغرهم فى سن الخامسة، وبحسب المعلومات الأولى دفع المهاجرون 800 يورو لكل شخص مقابل التهريب إلى الأراضى اليونانية.
يذكر أنه يوجد حاليًا 80 ضابط شرطة نمساوى فى مهمات أمنية بالخارج منهم 30 ضابط فى مقدونيا وحدها، كما تستخدم طائرتان بدون طيار وحافلة تصوير حرارى مهداة من النمسا إلى مقدونيا الشمالية لتسهيل مراقبة الحدود .
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