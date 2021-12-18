أخبار اليمن : العدوان يكثف غاراته الهستيرية على 3 محافظات

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العدوان يكثف غاراته الهستيرية على 3 محافظات

كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على محافظات مأرب والجوف وتعز. العدوان يكثف غاراته الهستيرية على 3 محافظاتكثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على محافظات مأرب والجوف وتعز. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ17 غارة منطقة البلق في مديرية الوادي، و3 غارات مديرية صرواح، وغارة مديرية الجوبة بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 7 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز.



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