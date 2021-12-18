استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وسجلت إندونيسيا 232 إصابة ووفاة 12 حالة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و260 ألفا و380 مصابا والوفيات إلى 143 ألفا و889 حالة.

وسجلت بولندا، 19 ألفا و397 ألفا ووفاة 543 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و942 ألفا و864 حالة والوفيات إلى 91 ألفا و415 حالة.

وسجلت المكسيك 2750 إصابة ووفاة 211 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و930 ألفا و15 حالة والوفيات إلى 297 ألفا و567 حالة.

وسجلت التشيك 8963 إصابة ووفاة 36 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و397 ألفا و246 حالة والوفيات إلى 35 ألفا و149 حالة.

وأعلنت النمسا تسجيل 2167 إصابة ووفاة 24 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و247 ألفا و399 حالة والوفيات إلى 13 ألفا و462 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت البلاد 1633 حالة إصابة ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 500 ألف و986 حالة والوفيات إلى 7097 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت البلاد 1286 إصابة ووفاة 19 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 447 ألفا و792 مصابا والوفيات إلى 5483 حالة.

وفي أستراليا، سجلت البلاد 4022 إصابة ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 246 ألفا و789 مصابا والوفيات إلى 2142 حالة.

وأعلنت لاتفيا تسجيل 910 إصابة ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 266 ألفا و716 مصابا والوفيات إلى 4438 حالة منذ تفشي الوباء.

وسجلت إستونيا 576 حالة ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و694 مصابا والوفيات إلى 1882 حالة منذ تفشي الوباء.

وفي أرمينيا، سجلت البلاد 156 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 343 ألفا و506 مصابين والوفيات إلى 7893 حالة وفاة.

وفي كمبوديا، سجلت البلاد 5 حالات إصابة و2 حالتي وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و410 مصابين والوفيات إلى 3003 حالات وفاة.

أما في لاوس، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالتي وفاة ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 97 ألفا و505 حالات إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 268 حالة وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1361 إصابة جديدة و41 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و169 ألفا و11 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 131 ألفا و33 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 733 إصابة جديدة و56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و797 ألفا و706 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 58 ألفا و143 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و895 إصابة جديدة و248 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و524 ألفا و368 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 29 ألفا و351 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 8594 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 609 ألفا و62 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 3067 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 582 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 609 ألفا و397 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 8182 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1655 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 683 ألفا و172 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5371 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 122 إصابة جديدة و4 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و580 ألفا و872 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 28 ألفا و47 حالة وفاة.

وفي هندوراس، سجلت وزارة الصحة 69 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 378 ألفا و804 إصابة، وما زالت حصيلة الوفيات في البلاد ثابتة عند 10 آلاف و428 حالة وفاة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 1039 إصابة جديدة و4 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 215 ألفا و472 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 3678 حالة وفاة.

وفي أوزبكستان، سجلت وزارة الصحة 161 إصابة جديدة و3 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 196 ألفا و900 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1456 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 825 ألفا و603 حالات والوفيات إلى 11 ألفا و572 حالة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41 ألفا و571 حالة والوفيات إلى 471 حالة.

وفي اسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5917 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 788 ألفا و156 حالة والوفيات إلى 9771 حالة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و281 ألفا و659 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و364 حالة.