رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية للزوار والمقيمين الحاصلين عليه من الخارج

رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية، نتيجة لوضع اشتراط الحصول علي لقاح كورونا للسفر بين الدول العربية والاجنبية، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن تخصيص رابط الكتروني ليتم من خلالة تسجيل الحصول علي الجرعات المخصصة لكل وافد او مواطن من خارج المملكة، حيث يتم إبراز اوراق الحصول علي اللقاح في العديد من الأماكن واصبحت عملية الحصول عليه ضرورة ملحة، وسوف نقدم لكم هذا الرابط وشرح تفصيلي بالخطوات لكيفية التسجيل، حيث يتم رفض العديد من الطلبات في حالة مخالفة الإجراءات المطلوبة أو تقديم بيانات خاطئة، ومن ثم يمكنكم متابعة موقعنا لضمان التسجيل الصحيح عبر رابط موقع البوابة الخارجية للتطعيمات.

رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية

أكدت وزارة الصحة علي ضرورة تسجيل لقاح كورونا من خارج السعودية لمن تلقوا الجرعات من دول اخري، خاصة بعد فتح الطيران السعودي الدولي من جديد، وذلك لتتمكن وزارة الصحة من رصدها وتسجيلها في أنظمة وزارة الصحة وعكسها في تطبيق توكلنا، وخاصة بعد فتح باب تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، والجدير بالذكر أن الصحة السعودية تعتمد تلك اللقاحات التي نعرضها اليكم الآن

فاييزر بيونتك.

موديرنا.

أكسفورد استرازينكا.

جانسن.

ومن ثم نجد حرص وتاكيد الوزارة علي ضرورة تسجيل الوافدين الذين لا يملكون هوية مقييم تأكيد حصولهم علي اللقاح من خلال رابط تسجيل اللقاح، حيث انة رابط رسمي خصصتة وزارة الصحة للزوار القادمين للملكة ولا يملكون هوية وهو غير مناسب للمقيمين بها او العاملين من غير ابناء المملكة.

في الوقت نفسة نجد حرص شديد من كافة الدول علي تلقي اللقاح لكلا من المقيمين والوافدين إليها من الخارج، وأصبحت شهادة اللقاح تتطابق في اهميتها تاشيرة الدخول للدولة، ومن ثم اصبحت عملية التسجيل غاية في الأهمية، ولذلك يتوجب عليكم إتباع كافة الخطوات المكتوبة بشكل تفصيلي في ذلك المقال واتباعها بدقة.

شروط قبول طلب تسجيل اللقاح

رابط تسجيل لقاحات كورونا من خارج السعودية، ولضمان قبول الطلب وعدم اتخاذ وقت وبذل العديد من المحاولات عليك عزيزي القاري إتباع الخطوات التالية

زيارة رابط موقع البوابة الخارجية للتطعيمات.

كتابة البيانات بصورة صحيحة بدون تلاعب أو تحريف اي من البيانات المدخلة.

وجود هوية وطنية أو هوية مقييم شرط أساسي لقبول الطلب.

الشهادة المقدمة تحتوي علي اسم اللقاح بصورة واضحة ورقم تشغيلة وتاريخة.

القيام بإدخال بيانات المتقدم بصيغة pdf، ولا يسمح بأي لغة خال اخري.

عدم تجاوز حجم البيانات 1MB.

البيانات الشخصية مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية او الفرنسية، واللقاح معلن في الشهادة ومكتوب اسمة بوضوح.

اهم المستندات المطلوب تقديمها

يتم إرفاق صورة من جواز السفر الخاص بالمتقدم للتسجيل. صورة واضحة بكافة البيانات من شهادة التطعيم.

ويجب عدم تقدم الافراد بأكثر من طلب في خالة وجود طلب قائم بالفعل، حيث إن تنفيذ الطلب يستغرق تقريبا خمس أيام عمل متواصلة، ومن ثم يتوجب علي المتقدم تنفيذ كافة الخطوات السابقة لضمان نجاح عملية التسجيل.

لقاحات كورونا للحج هذا العام

ومع بداية إستقبال طلبات الحج هذا العام، تم وضع عدد من الشروط والأحكام لقبول طلبات الحج، في الوقت نفسة كانت لقاحات كورونا علي رأس قائمة تلك الشروط، ويمكنكم زيارة رابط المسار الالكتروني للحج للتعرف علي كافة التفاصيل، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستقبل الحجاج من المواطنين والمقيمين فقط، نتيجة الحرص الشديد علي السلامة العامة للجميع، وفي الوقت نفسة تم إعلان عدم إستقبال أو تقديم العديد من الخدمات لغير الحاصلين على اللقاحات، خاصة بعد تاكيد ضرورة تطعيم 70% من السكان حول العالم حتي ينتهي أثر ذلك الوباء، والتيسيرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تسجيل اللقاحات تدل علي مدي الرؤية الجديدة للمملكة، والتي تسعي الي تطبيق الرقمنة في كافة المجالات والخدمات.

ويأتي تطبيق كافة الإجراءات السابقة الختصة بتسجيل التحصينات في ضوء حرص المملكة علي تناول اللقاحات من قبل كل من يعيش علي أراضي المملكة، خاصة ان المديرية العامة للجوازات بالسعودية أكدت علي شهادة اللقاح كواحدة من أهم الأوراق التي تقدم للدخول، ومن ثم يتعين علي كل من يرغب في دخول المملكة من الدول المسموح لها بالدخول إن يتبع كافة الإجراءات الموضحة، في الوقت نفسة تم تعيين رابط بوابة مقيم تسجيل لقاح كورونا لتيسير عملية التسجيل علي جميع الراغبيين.

كما تؤكد وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية علي حتمية إتباع كافة الاجرأءات والخطوات الموضحة، وبذلك يتم ضمان قبول الطلب وعدم رفضة، خاصة في عدم التزام المتقدم لطلب تسجيل لقاح كورونا من خارج السعودية بالخطوات الموضحة.

تحديث تطبيق توكلنا للحاصلين علي اللقاح

نجد التأكيد المستمر علي تحديث الحالة علي تطبيق توكلنا من الحالة غير حاصل علي اللقاح الي الحالة محصن، خاصة إن شهادة إتخاذ اللقاح هي تاشيرة إجراء العديد من الخدمات والإجراءات في المملكة العربية السعودية، ومن ثم يتوجب عليكم الآن تحديث البيانات علي التطبيق وتعيين الحالة الجديدة.

ومع إستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد covide 19 نجد حرص كافة الدول علي سلامة المقيمين بها، وكذلك الزوار حيث يتعين علي جميع الوافدين إبراز شهادة تثبت تلقيهم اللقاح، في الوقت نفسة تؤكد المملكة العربية السعودية علي ضرورة تغيير حالة المواطنين الحاصلين علي اللقاح علي تطبيقات الهواتف لديهم، وذلك عبر رابط الموقع الرسمي المشار إليها سابقا.

كيفية تقديم طلب لإعتماد اللقاح داخل المملكة

حتي الآن يستمر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في إستقبال طلبات إعتماد اللقاح داخل المملكة، ومن ثم يمكنكم التسجيل بإتباع الخطوات السابقة، ونوضح لكم إن وزارة الصحة تقدم الخدمة مجانا بدون اي رسوم، علاوة على ذلك تم توفير رقم سريع للتواصل مع وزارة الصحة، وهو (937) وهو مخصص لحجز موعد أو تقديم شكاوي.

مع بدأ العام الدراسي الجديد 1443 حضوريا بعد غياب عن المدارس لمدة عامين، يتوجب التأكد من تلقي الطلاب تحت عمر 12 عام وكذلك الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، يتوجب الحرص علي حصولهم علي جرعتين من اللقاح، وفي حالة عدم القدرة علي توفير اللقاح تتولي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توفير تلك اللقاحات لهم، علاوة على ذلك فإن الجرعة الثالثة متوافرة لبعض الفئات الآن.

اهم التساؤلات حول اللقاح وتسجيلة بالمملكة

نجد أسئلة متكررة علي تويتر لمعرفة المزيد حول جرعات اللقاح من الخارج ومن داخل المملكة، وجاء اكثر من مرة سؤال حول إن احد المواطنين حصل علي جرعة اولي من اللقاح داخل المملكة ثم غادر وحصل علي الجرعة الثانية من الخارج، فما موقف الجوزارات منة في تلك الحالة، وإجابات الجوزارات جأت فيما معناة، بأنة يسمح بدخول المقيمين من الدول المحظورة فقط في حالة تلقي جرعتين لقاح من المملكة قبل المغادرة.

ومع إعلان اعادة فتح الطيران الدولي بين المملكة ومعظم الدول المحيطة، نجد بحث مطثق ومستمر لكيفية التسجيل علي تطبيق توكلنا لاثبات حالة التحصين لمن تلقي جرعة او جرعتين من خارج المملكة العربية السعودية، وسوف تتبع الخطوات التي وضحناها لكم في الاعلي بالخطوات لضمان نجاح تسجيل اللقاح بعد دخول المملكة، ونوكد علي ضرورة تسجيل اللقاح حيث يتطلب منك إبراز حالة التحصين فور دخول الأماكن العامة.

توجب علينا توضيح انة يتم فقط السماح بالدخول الأفراد الحاصلين علي جرعات اللقاح المعتمدة داخل المملكة فقط، واي لاقاحات مخالفة غير مسموح لها بذلك، ويتوحب علي كل من يرغب في زيارة المملكة العربية السعودية، أو العودة للعمل بها ان يتابع موقع وزارة الصحة لمعرفة اللقاحات المعتمدة ويطالب بتلقيها قبل التخطيط للسفر، وذلك لضمان حصولة علي تصريح دخول دون اي مشكلات.

ظهور متحور أوميكرون في بعض الدول

وبعد إعلان دولة جنوب افريقيا ظهور متحور كورونا الجديد، والذي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون، بدأ بالفعل هذا المتحور ينتشر في العديد من الدول حول العالم، ولذلك يتم التأكد من تلقي الوافدين لاي دولة من اللقاحات، حيث انها وسيلة اساسية لتقليل اعراض الفيروس في حالة الاصابة، ولذلك يتوجب عليكم تسجيل شهادة اللقاح من خلال الخطوات السابق توضيحها.