قطر : الأردن في القائمة الخضراء لسياسة السفر اعتباراً من الأحد

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم عن تحديث جديد لسياسة السفر والعودة أعادت بموجبها الأردن إلى القائمة الخضراء بعد أن كانت نقلته إلى القائمة الحمراء منذ أسبوعين.

واوضحت وزارة الصحة القطرية في بيان عبر موقعها الإلكتروني ان هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.

وأعادت وزارة الصحة القطرية الأردن وعدد من الدول العربية إلى القائمة الخضراء.

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