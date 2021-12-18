أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة العقيد علي محمد الأشول

الأمين العام يعزي بوفاة العقيد علي محمد الأشولبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد علي محمد صالح الأشول، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في المجال الأمني.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الأستاذ حزام محمد صالح الأشول عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وأولاد الفقيد، بمناقب الراحل الذي كان مثالاً في الإخلاص والتفاني في أداء واجبه الوطني والقيام بمهامه الأمنية على اكمل وجه.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الأشول بمديرية السدة محافظة إب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.