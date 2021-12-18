القوات المسلحة العراقية: قاعدة عين الأسد تحت سيطرة قواتنا بشكل تام

جدة - نرمين السيد - وقال "رسول" - فى تصريح قناة السومرية الإخبارية اليوم السبت - إنه "لا توجد أى قوات قتالية للتحالف الدولى أو الناتو داخل قاعدة عين الأسد، وما يوجد هناك هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستى وتمكين القوات العراقية"، مبينا أن الكثير من الأماكن داخل القاعدة أخليت من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع هى تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستى للقوات العراقية من أسلحة وآليات ومعدات تدعم قواتنا فى مهمة الدفاع عن البلد.
وأضاف أن القاعدة عراقية والمسؤول عنها قائد عراقى وتحميها قوات عراقية وحتى المستشارون هم ضمن الحماية العراقية، مؤكدًا على أن القاعدة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصراً.
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