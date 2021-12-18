الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن الاحتلال أجرى عمليات تفتيش دقيقة، ومنع المقدسيين من التواجد فى المكان.

وفى مدينة رام الله إلى الشمال من القدس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير نظام الواقعة شمال المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز اتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية دير نظام للأسبوع الثانى على التوالى.

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