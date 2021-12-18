500 ألف بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات حتي 5 سنوات

500 ألف بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من العملاء علي حلول تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما يسعي موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة للاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، بأقل راتب شهري وخامس ربح تنافسي.

500 ألف بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة

تمويل شخصي كاش ونقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، وبخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل ، علي دفعات ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، كما تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على الطلب ، بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها الشركة ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم التمويل الشخصي ، ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن أن يصل مبلغ التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل حتي 500 ألف ريال سعودي. يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. قرض الشركة السعودية للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي. موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي وشبة الحكومي يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

حددت الشركة السعودية للتمويل رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري ، حيث يقوم العميل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يجب للتقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل ان يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب المنتج.

إرفاق طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، بكشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر.

لإنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل ، تقديم تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، والذي يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويلالرابط الألكترونى التقديم على طلب تمويل الشركة السعودية والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب