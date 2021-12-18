طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بأسهل الخطوات التي قد تساعدك في الحصول عليها في اسرع وقت، حيث قد يعاني الكثيرون من بطئ الرد على طلب المساعدة من المكتب التنفيذي للديوان الملكي، حيث يوفر الديوان الملكي آلاف المساعدات بمختلف أنواعها للمواطنين المحتاجين من الفقراء والبسطاء والمرضي وكبار السن وأصحاب الظروف الحرجة مثل الأرامل والمطلقات، أو غيرهم من المقترضين من البنوك أموال لا يستطيعون سدادها، لذا هناك آليات مختلف لمتابعة الطلب عليك أن تتعرف عليها من خلال هذا التقرير المفصل.

هناك من لا يعرف كيفية تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي، حيث مع التطور التكنولوجي الحديث أصبح الآن بإمكان الشخص التقدم بطلب مساعدة من الديوان الملكي من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق إتباع النقاط التالية:

التوجه إلي الرابط المخصص له موقع الإمارة .

. ستجد أيقونة الخدمات الإلكترونية يجب الضغط عليها.

يجب الضغط على الخيار الإلكتروني.

النقر على طلب المساعدات العينية والمالية.

الخطوة التالية تتطلب تسجيل جميع بياناتك والتي من أهمها (الاسم بالتفصيل، العنوان، رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

توضيح كافة تفاصيلك المالية الحالية.

كتابة أسباب طلب المساعدة.

قم في النهاية بالضغط على إرسال الطلب.

هناك حالات كثيرة تستحق الدعم وعليها التقديم مباشرة إلي المكتب التنفيذي لخادم الحرمين للحصول على الدعم سواء كان منحة أراضي سكنية أو دعم الديوان الملكي المادي أو أي مساعدة من المساعدات، فمن أهم هذه الحالات التالي:

المواطن أو المواطنة التي أصيبت بالعجز.

الأشخاص المديونين للبنوك وغير قادرين على السداد.

المواطنون الذين يعانون من البطالة وضيق الرزق.

الأرامل والمطلقات.

إذا كنت تعاني من مشكلة مادية كبيرة وعليك أن تقوم بسداد الأقساط الشهرية لدي البنك ولم تتمكن السداد، وتبحث عن طريق لمساعدتك عن طريق الديوان الملكي، فينبغي عليك أن تقوم بالخطوات التالية:

وصلنا لختام شرح طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بأسهل الخطوات.