عرض تمويل السيارات 50/50 من الراجحي لتأجير السيارات

عرض تمويل السيارات 50/50 على بعض السيارات الفاخرة المختارة والتي صممت لتلبية رغبة شريحة من العملاء في اختيار السيارة التى يريدها، حيث يمكن للعميل دفع 50% دفعة أولى من قيمة السيارة و 50% دفعة أخيرة، بعد سنتين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، وبرنامج التأجير قائم على مبدأ الإجازة ويقصد به حين يقوم الشخص بشراء سيارة يريدها ويتم تأجيرها مقابل إيجار شهري، وحين يصل الشخص إلى نهاية العقد يسمح له بنقل ملكية السيارة له إن كان يرغب في ذلك، يوجد ما يقارب 11 صالة تابعين للبنك المصرفي الراجحي بالمملكة، ويوجد بهم كل ما هو جديد وحصري من عروض وخصومات خاصة بالسيارات الحديثة والمتنوعة والفريدة من نوعها وتقوم تلك الصالات بتوفيربرنامج التأجير.

عرض تمويل السيارات 50/50 من الراجحي

ويمكن التقديم من خلال زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي للشخص ،ويستمر ذلك العرض لحين انتهاء الكمية المعروضة من السيارات، والجدير بالذكر أن البنك يتم الإشراف عليه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تختلف صورة السيارة عن الواقع.

دفعة أولى 50%. رسوم ادارية 1% أو 5000 ريال أيهم أقل المدة 24 شهر. الدفعة الأخيرة حتى 50% معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.11%.

دفعة أولى 50%. رسوم ادارية 1% أو 5000 ريال أيهم أقل المدة 24 شهر. الدفعة الأخيرة حتى 50%. معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.67%.

تأجير السيارات بتحويل الراتبتأجير السيارات بدون تحويل الراتب

معدل النسبة السنوي قد يتغير بناء على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.

زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى المعارض المعتمدة لدى المصرف. الاتصال على 8001241222. او التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف.

كيفية التقديم على عرض تمويل السيارات 50/50

والجدير بالذكر انة تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي يسري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق، وقد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط، ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليها بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية، وهذة المبالغ يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد.