الصحة: 33 وفاة و3705 إصابات بكورونا في المملكة

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 33 وفاة و3705 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة لهذا اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12151 والإصابات الى 1031549، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 7.16 بالمئة، في حين وصل عدد الحالات النشطة إلى 63124 حالة، وعدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 171، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 185، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1279 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 30 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 48 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال العزل 33 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 23 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2976 حالة شفاء، ليصل العدد إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 956274 حالة.

كما أشار إلى إجراء 51723 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12994788 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4260993، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3849114.