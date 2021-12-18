إصابة 8 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل قرية برقة، بين الأهالى وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاههم.

وفى السياق، أوضح مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، فى تصريح صحفى، إن 55 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات فى برقة، مشيرا إلى أنه من بين المصابين طبيب متطوع لدى الهلال الأحمر.

وأضاف أن طواقم الإسعاف أخلت ثلاثة منازل فى القرية من السكان، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة باتجاه منازل المواطنين.