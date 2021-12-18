مباحثات سورية روسية لتعزيز التبادل التجارى فى مجال المنتجات الغذائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية الدكتور عمرو سالم خلال لقائه، اليوم السبت، مع كل من رئيس مجلس الأعمال الروسى السورى الدكتور لؤى يوسف ورئيس شركة كومكس التجارية الروسية قسطنطين باسيوك سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين سورية وروسيا الاتحادية.





وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرت، خلال اللقاء، مناقشة إمكانية مقايضة بعض السلع السورية كزيت الزيتون والحمضيات بسلع روسية كزيت دوار الشمس وغيرها من المواد الأساسية (لزوم السوق السورية) وإقامة مركز تجارى روسى فى أحد مجمعات أو صالات السورية للتجارة يتم من خلاله التعريف بالمنتجات الروسية التى لا تتوافر فى السوق المحلية إلى جانب إقامة مركز مماثل للمنتجات السورية فى روسيا. وأشار الوزير السورى إلى دور مجلس الأعمال الروسى السورى فى تفعيل وتنشيط حركة التعاون بين البلدين وفتح افاق جديدة لتأمين احتياجاتهما من المنتجات والصناعات ولاسيما الغذائية منها وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. من جانبه قال باسيوك إن المنتجات والصناعات السورية تتمتع بجودة ونوعية عالية وتحتاج إلى تسويق أفضل معتبرا أن إقامة مركز تجارى روسى فى سوريا، وبالعكس سيشكل نقطة إطلاق للتعريف بمنتجات البلدين ويفسح المجال أمام رجال الأعمال لتأمين السلع التى تتطلبها السوق فى كل منهما.

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