هولندا تفرض إغلاقًا شاملًا حتى منتصف يناير بسبب «أوميكرون»

أعلن مارك روته، رئيس وزراء هولندا، عن فرض إغلاق شامل لبلاده خلال احتفالات أعياد الكريسماس والعام الجديد، بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.

وقال روته، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم السبت، إنه سيتم فرض الحظر الشامل ابتداء من غدٍ الأحد وحتى 14 يناير بسبب تفشي وباء كورونا، موضحا: "سيتم غلق المتاجر والمدارس والحانات والمطاعم والأماكن العامة الأخرى غير الرئيسية حتى منتصف يناير.. القيود لا مفر منها".

وأضاف أن هولندا ستغلق أبوابها مرة أخرى، وهذا أمر لا بد منه بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي يسببها متحور أوميكرون"، فيما تعد أمستردام أول عاصمة أوروبية تفرض الإغلاق الشامل لمكافحة انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.

وكانت وسائل إعلام محلية في هولندا قد أكدت أن مستشاري الحكومة الهولندية الصحيين، أوصوا بإعلان الإغلاق العام "المشدد" لمنع تفشي متحور "أوميكرون".