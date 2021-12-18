كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي لعملاء البنك في المملكة العربية السعودية. طريقة تحويل الأموال من الصراف الراجحي عن طريق الجوال أو موقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي السعودي. يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي من تحميل تطبيق تحويل الراجحي المطور والتمتع بإمكانية تحويل الأموال ودفع قيم الفواتير الخاصة بأي خدمة حكومية، وكذلك إمكانية إضافة مستفيد محلي من خلال التطبيق بسهولة.

خدمات تطبيق مصرف الراجحي الإلكترونية

قامت شركة الراجحي بتقديم تطبيق الراجحي بالجوال، وذلك لأجل التحويل من تطبيق الراجحي أموال دون الذهاب إلى البنك وكذلك إمكانية دفع الفواتير الخاصة بالهاتف أو استهلاك المياه الشهري وفواتير الكهرباء الخاصة بك. فخدمات الراجحي المصرفية تعمل على توفير أوقات العملاء وتقديم أهم الخدمات عن طريق تطبيق الراجحي المطور يقدم لك الكثير من الخدمات المصرفية.ومن أهم الخدمات الراجحي التي تحل عليها من حساب الراجحي الجاري ما يلي:

يمكنك تغيير الرقم السري الخاص برقم الحساب ورقم السري للصراف الآلي الخاص بالبطاقة المصرفية الخاصة بك عن طريق تطبيق الراجحي موبايل.

إمكانية أن احول فلوس من حساب خاص بك إلى حساب آخر سواء داخل المملكة أو خارجها.

يوفر بنك الراجحي جميع المعاملات والخدمات المصرفية التي يمكن للعميل أن يستخدمها من خلال عدد من الإرشادات الموجودة على التطبيق.

سهولة التحويل الأموال من بنك الراجحي لأي بنك آخر عن طريق الدخول لحسابك على البرنامج.

كيف احول فلوس من تطبيق الراجحي

يمكن لأي عميل لديه حساب الراجحي الجاري السعودي من تنزيل تطبيق بنك المصرف ويمكنك بعدها أن احول فلوس من الجوال إلى حساب بنكي آخر من تطبيق مباشر.