العراق والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الخارجية العراقية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- أن سفير العراق لدى المملكة العربية السعودية عبدالستار هادى الجنابى التقى عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودى، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب ومجلس الشورى.

كما بحث الجانبان تفعيل دور لجنتى الصداقة البرلمانية واللجان المتخصصة فى المجلسين من خلال تبادل الزيارات وتبادل الخبرات وخاصة فى المجالات الرقابية والتشريعية، وجرى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك".