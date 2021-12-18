برشلونة يوقع قلوب جماهيره ثم ينتفض متأخرا

سجل البديل نيكو (19 عاما) هدفا متأخرا رائعا ليمنح برشلونة 3 نقاط ثمينة، بالفوز 3-2 على إلتشي في ملعب "كامب نو" بالدوري الإسباني، السبت.

وبعد مباراتين من دون انتصار في الدوري، وخسارة مهينة 3-صفر من بايرن ميونيخ الألماني ودع بسببها دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لأول مرة خلال 20 عاما تقريبا، كان مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز يتوق إلى انتصار لتخفيف بعض الضغوط عن لاعبيه.

وبدأ برشلونة بتشكيلة من الشبان، وبدا أنه يجني ثمار ذلك حين سجل الثنائي الإسباني الصاعد فيران جوتغلا وغابي مبكرا ليتقدم الفريق الكتالوني 2-صفر.

وفي غياب المهاجمين ممفيس ديباي وأنسو فاتي للإصابة، شارك جوتغلا أساسيا على حساب المخضرم لوك دي يونغ، وافتتح التسجيل من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها عثمان ديمبلي.

وبعد 4 دقائق أحرز الموهوب الواعد غابي هدفه الأول في مسيرته الاحترافية، ليضاعف تقدم برشلونة.

لكن في الشوط الثاني فاجأ إلتشي مضيفه بتسجيل هدفين في دقيقتين عبر تيتي مورينتي وبيري ميا، وبدا أن كوابيس برشلونة ستستمر.

لكن ديمبلي شاهد جابي يخترق دفاع إلتشي في الدقيقة 85 وسلمه الكرة لينقلها لاعب منتخب إسبانيا إلى نيكو داخل منطقة الجزاء ليسدد في سقف الشباك.

وصعد برشلونة للمركز السابع بفارق نقطتين عن المراكز الأوروبية، لكنه لا يزال على بعد 15 نقطة من المتصدر ريال مدريد.

وأبلغ نيكو الصحفيين بعد المباراة: "سنقاتل لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، وهذا الفوز سيمنحنا بالتأكيد طاقة للصعود في الجدول".

وخسر إلتشي نصف مبارياته بالدوري هذا الموسم وربما يدخل منطقة الهبوط في نهاية الجولة.