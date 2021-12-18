البنتاجون : القوات الروسية منتشرة بالقرب من أوكرانيا بأعداد كبيرة

جدة - نرمين السيد - أكد السكرتير الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى، اليوم السبت، أن الوضع الراهن على الحدود الأوكرانية لم يشهد أى تغييرات، مُضيفًا أن هناك وجود ضخم للجيش الروسى بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.





وقال كيربى فى إفادة صحفية بثتها وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الرسمى، "إننا بالطبع نواصل مراقبة الوضع فى كلا من روسيا وأوكرانيا".

وتابع قوله: "لم نشهد أى تغييرات ذات أهمية فى موقف القوات الروسية المنتشرة حول الحدود الأوكرانية"، موضحًا أن القوات الروسية مازالت متواجدة هناك بأعداد كبيرة.

وتتصاعد المخاوف بشأن النشاط العسكرى الروسى المتزايد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مع استمرار ورود تقارير جديدة عن توسيع المعسكرات الروسية فى المنطقة الساخنة.

يُذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى صرح فى نوفمبر الماضى، بأن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

وأشار زيلينسكى إلى أن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا معلومات تفيد بـ"تحركات نشطة" للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.