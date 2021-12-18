اليابان.. الكشف عن سبب وقوع ضحايا في حريق مدينة أوساكا

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن التحقيق في حادث حريق وقع في مدينة أوساكا، كشف أن العديد من القتلى أصيبوا بالتسمم بأول أوكسيد الكربون أثناء محاولتهم الفرار من الحريق.

وحسب المصدر، تم العثور على العديد من جثث الضحايا داخل العيادة حيث اندلع حريق، فيما أشار الأطباء إلى أن سبب وفاتهم هو التسمم بأول أوكسيد الكربون، ولا توجد إصابات خارجية في الجسم.

واشتعلت النيران صباح الجمعة في الطابق الرابع من مبنى مكون من 8 طوابق في منطقة تسوق وسط مدينة أوساكا، وكانت هناك عيادة للمساعدة العلاجية والنفسية.

وحسب شهود عيان، "جاء رجل (61 عاما)، يفترض أنه أحد المرضى، إلى العيادة ومعه كيس ورقي وضعه بجانب المدفأة وقام بركله لتسقط من عبوة ويتسرب السائل منها مما تسبب في اندلاع النيران".

وأدى الحريق إلى إصابة 28 شخصا هم 17 رجلا و11 امرأة، فيما لقي 24 آخرين مصرعهم.