“Active Link” الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه الان مع حضراتكم حيث بدأ البحث يتزايد حول موقع الوزارة الرسمي المقرر من خلاله أعقاب الساعات التالية أن تطرح نتائج جميع الطلاب الكترونياً عبره ومن خلال موقع الوزارة الرسمي او من خلال موقع نتائجنا بالاسم الرباعي ورقم الامتحان وذلك بعد الانتهاء الرسمي من اعمال التصحيح ورصد الدرجات التي لاتزال جارية الآن على مستوى جميع المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

يعيش طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق وكذلك السادة أولياء الأمور حول اجراء الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق التي من المخطط أن تكون معلنة الكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على مستوى طلاب محافظة الرصافة وطلاب محافظة الرصافة الثانية وطلاب الرصافة الثانية والثالثة والنجف وطلاب نينوي وجميع المحافظات العراقية فى وسط تصريحات مؤكدة من قبل وزارة التربية والتعليم على أن تكون نتائج الصف الثالث المتوسط تعلن بعد ساعات قليلة من الآن عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث لازالت وزارة التربية والتعليم تلتزم بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت متعاملة مع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء داخل جميع المحافظات العراقية، حيث أشارت التعليمات الخارجة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط ستعلن على شكل ملفات pdf على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

هذا وقد التأكيد على ان خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج تكون مطروحة امام جميع الطلاب بالمجان، حيث قد انتشرت عدد كبير من الانباء المؤكدة على ان ظهور تلك النتائج اصبح بمقابل مادي وهوا مايتعارض مع تصريحات التربية والتعليم العراقية التي اكدت على ان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط مجاناً داخل جميع المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

نتابع الان مع حضراتكم الطريقة الصحيحة لإجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات الكترونية جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي عبر الرابط التاالي “هنا”

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الثالث

إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على أيقونة عرض الدرجات لتكون امامكم على الفور على شكل ملفات pdf

نتابع كذلك جميع المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية التي جاءت بشكل مساعد امام الطلاب والسادسة اولياء الامور من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث اكدت جميع المصادر المسؤولة على ان نتائج الطلاب تبدأ اعمال اعلانها بعد ساعات من الان على اطار شكل سنوافيكم به على راس الساعة.

حتي الان لم يتم الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث من المقرر على ان يتم الكشف عن نتائج الطلاب اون لاين بعدما ان يتم اعتماد ظهور نتائج الطلاب فى جميع المحافظات العراقية سواء على موقع الوزارة او من خلال موقع نتائجنا وذلك من خلال تسجيل اسم الطالب ورقم الامتحاني

بدءت مؤشرات بحث جوجل بالتزايد الى معدل ملحوظ من أجل الكشف واجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق المقرر على ان تكون معلنة بعد قليل من الان سواء على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا او موقع ناجح او غيرها من المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية بعد الاعلان الرسمي على الانتهاء رسمياً من اعمال التصحيح ورصد الدرجات.