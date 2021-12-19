“رابط شغال” نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث الان بالرقم الامتحاني عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث، نقدم لكم اليوم أعزائي الطلاب عبر موقع ثقفني خطوات التعرف إلكترونيا على نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث، حيث يستطيع الطالب التعرف عليها بواسطة الرقم الامتحاني الخاص به وذلك بعد أن يقوم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي واتباع بعض الخطوات التي سوف نذكرها لكم في السطور التالية، وقد أوضحت وزارة التربية أن جميع عمليات التصحيح قد انتهت وكذلك رصد ومراجعة أوراق ودرجات الطلاب وذلك في كافة المحافظات العراقية، كما أنها قد أشارت أيضا إلى أن نسب النجاح مرتفعة ومبشرة، وجدير بالذكر أن وزارة التربية قد قامت بمنح الطلاب فرصة أخرى بعد الرسوب في امتحانات الدور الثاني، حيث يمكنهم بعد اجتياز هذه الامتحانات أن ينتقلوا بنجاح الى مرحلة دراسية جديدة.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

نستعرض معكم اليوم أعزائي الطلبة والطالبات خطوات التعرف على نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث وذلك بشكل الكتروني بدون بذل أي مجهود، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يتم بشكل والطالب متواجد داخل منزله، وقد قامت وزارة التربية بتفعيل النظام الالكتروني للحصول على النتائج لكي تسهل الأمر على الطلاب وفي نفس الوقت تعمل على حمايتهم من التعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا، ويشعر الآن الطلاب في جميع المحافظات بالقلق والتوتر أثناء انتظار هذه النتائج والمقرر ظهورها في وقت قريب جدا، ولكن حتى تتم عملية ظهور النتائج نقدم لكم الخطوات الصحيحة واللازمة من أجل الاستعلام عنها من المنزل.

خطوات الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

يشعر الأهالي والطلاب الآن بمزيد من القلق أثناء انتظار النتيجة كما أنهم يرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام عنها، ويمكن التعرف عليها عبر اتباع تلك الخطوات ..

يتوجه الطالب على الفور إلى موقع وزارة التربية العراقية. ثم يذهب إلى القسم الخاص بالنتائج ويختار نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث. وبعد ذلك يختار الطالب المحافظة التابع لها وينقر على زر تنزيل. سوف يتم تنزيل ملف يحتوي على جميع الدرجات الخاصة بطلاب هذه المحافظة التابع لها الطالب الذي يحصل بعد ذلك على نتيجته عن طريق البحث بالرقم الامتحاني له.

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي ستكون امامكم مطلوبة من أجل اجراء الاستعلام والكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق الدور الثالث الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حتي نساعدكم فور اعتماد ظهور تلك النتائج بالاستعلام عنها بمنتهي السهولة واليسر بعد ان يتم اعتماد ظهور تلك النتائج داخل جميع المحافظات العراقية.

منذ قليل اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء رسمياً من اعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل جميع المحافظات العراقية، على ان يبدأ الان اعمال رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية السابق لنا عرض الرابط الرسمي للدخول عليها لاجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة الكترونياً فور ان يتم الاعلان عنها.