الجيش الباكستانى: مقتل 3 إرهابيين لـ طالبان بينهم أحد المقربين لزعيم الحركة

جدة - نرمين السيد - قتلت القوات الأمنية الباكستانية ثلاثة إرهابيين، بينهم أحد معارف مولوى فقير محمد، القيادى البارز فى حركة طالبان باكستان المحظورة، فى عمليتين منفصلتين فى مناطق مختلفة من خيبر بختونخوا، بحسب تصريحات صادرة عن الجيش الباكستانى.





ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن جناح خدمات الإعلام بالجيش قوله اليوم السبت إن غفور الملقب بجليل، وهو أحد معارفه المقربين من فقير محمد، قتل فى عملية استخباراتية فى منطقة باجور.

وذكرت خدمات الاعلام إن غفور متورط فى العديد من الأنشطة الإرهابية، مضيفة أن مسؤولا أمنيا أصيب خلال تبادل إطلاق النار فى العملية.

وبشكل منفصل اعلنت خدمات الاعلام إنه تم قتل إرهابيين اثنين فى عملية تطهير فى منطقة بويا فى منطقة وزيرستان الشمالية.

وقالت "تم رصد الإرهابيين وهما يفران من قرية محمد خيل باتجاه فيزدا سار وقتلوا خلال تبادل لإطلاق النار".

ويأتى الإعلان عن القتل بعد يوم من ادعاء مصادر فى حركة طالبان باكستان أن فقير محمد نجا دون أن يصاب بأذى من غارة يشتبه فى أنها بطائرة بدون طيار على منزل آمن فى شرق أفغانستان يوم الخميس.

وكان فقير محمد قد اعتقلته حكومة كابول السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وأمضى سنوات فى سجن باجرام فى أفغانستان، لكن طالبان أطلقت سراحه بعد سيطرتها السريعة على البلاد فى أغسطس الماضى.