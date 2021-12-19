الدرجة الوظيفية الراتب بالريال الممرضة 12 ألف ريال سعودي الممرضة العاملبة بالعناية المشددة 13800 ألف ريال سعودي رئيسة التمريض 14700 ألف ريال سعودي ممرضة الشركة 10400 ألف ريال سعودي الممرضة التي تندرج بفئة التأمين الوظيفي 12800 ألف ريال سعودي مساعد مدير التمريض 22700 ألف ريال سعودي ممرضى المنازل 11700 ألف ريال سعودي ممرضة الشريط 12300 ألف ريال سعودي فئة التمريض المندرجة تحت الصحة العقلية 12900 ألف ريال سعودي ممرضة معلوماتية 13500 ألف ريال سعودي فئة التمريض المبتدئية 16200 ألف ريال سعودي منسق التمريض 15200 ألف ريال سعودي ممرض ممارس لحديثي الولادة 18600 ألف ريال سعودي مساعد تمريض 11800 ألف ريال سعودي خدمات التمريض 14500 ألف ريال سعودي مشرف التمريض 19100 ألف ريال سعودي مدير فئة التمريض 30400 ألف ريال سعودي استشاري الصحة المهنية 23000 ألف ريال سعودي ممرض العلاج الوظيفي 23000 ألف ريال سعودي فئة ممرضة المدارس من 11400 ألف ريال سعودي وحتى 11600 ريال سعودي ممرضة مسجلة بممرضة الموظفين 12300 ألف ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلم رواتب التمريض في السعودية 1443 في مختلف التخصصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.