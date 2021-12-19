تقارير إعلامية : بايدن يلقى خطابا الثلاثاء لمناقشة تفشى المتحور «أوميكرون»

ونقلت شبكة "إن.بى.سى. نيوز" الإخبارية الأمريكية عن مسئول بـ البيت الأبيض، قوله إن بايدن سيناقش أزمة تفشى "أوميكرون"، كما سيُعلن عن خطوات جديدة تتخذها إدارته لمساعدة المجتمعات الأكثر احتياجا للمساعدة داخل الولايات المتحدة.
ورجّح المسئول أن يسير بايدن فى تدابيره أبعد مما كان معلنا فى "خطة الشتاء"، عبر تدابير إضافية، وأنه "سيطلق تحذيرا صارخا بشأن الكيفية التى سيبدو بها الشتاء للأمريكيين الذين اختاروا البقاء غير مطعمين" ضد فيروس "كورونا".
وتأتى تلك الأنباء فى ظل زيادة فى حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فى الولايات المتحدة مع انتشار المتحور "أوميكرون"، ووسط مطالبات متكررة من مسئولى الصحة الفدرالييين للمواطنين بالحصول على اللقاح.
وقال مسؤول البيت الأبيض إن مساعدو بايدن يؤكدون استعداد الإدارة للمستويات المرتفعة من حالات الإصابة، وأن الرئيس يعتزم توضيح كيف سيستجيب فريقه لذلك الأمر.
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