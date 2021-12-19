شروط تمويل سدد ديونك الميسر من سلفة، إن منصة سلفة السعودية تعتبر أول منصة مصرح بها من البنك المركزي السعودي، حيث أن المنصة تمنع المواطنين تمويل ميسر وسريع للسداد الفواتير والديون، كما يمكن استخدام هذا التمويل في أمور شخصية، لذلك هذا التمويل عبارة عن تمويل شخصي سريع وفوري، فإن هذا التمويل يستخدم لحل الأمور الطارئة والمفاجئة، ويمكن لأي مواطن سعودي في المملكة أن يستفيد من هذا التمويل، ولكي يتمكن المواطنين من الحصول علي التمويل لابد أن يقوموا بالتسجيل بمنصة سلفة، ندعو جميع المواطنين بالدخول علي موقعنا ثقفني للتعرف علي مزايا تمويل سلفة الميسر، كما أوضحت المنصة أسعار المنتجات التمويلية المقدمة إلكترونيا.

مواعيد استحقاق سداد التمويل

إن التمويل من أهم مميزاته أن فترة السداد تكون ميسرة ومجدولة، كما أن المستفيد من التمويل هو الذي يحدد فترة السداد المناسبة له، حيث يجب علي المستفيد القيام بسداد التمويل من خلال الدفعات المحددة شهريا، فإن مواعيد استحقاق السداد تكون كالتالي:

الدفع يكون عن طريق دفعات متساوية شهريا وفقا للفترة المحددة للسداد.

المدة المحددة لسداد التمويل تبدأ من شهر وتصل إلي 6 أشهر ويختار المستفيد الفترة المناسبة له.

إن فاتورة سداد دفعة التمويل الشهرية تصدر يوم 28 من كل شهر.

ملحوظة مهمة عند الحصول علي موافقة طلب الحصول علي التمويل بعد يوم 25 كم الشهر الجاري لطلب التمويل، يصدر في الشهر التالي يوم 25 فاتورة استحقاق سداد أول الدفعات الشهرية، كما أوضحت منصة سلفة نموذج لأسعار المنتجات التمويلية كالتالي.

أن يكون المواطن المستفيد سعودي.

يكون عمر المتقدم للحصول علي التمويل ما بين 18 عام و60 عام.

لابد من أن يكون المتقدم مكتمل الأهلية.

يجب أن يكون المستفيد يعمل.

سيشترط أن يكون علي رأس عمله بالفترات المحددة علي الأقل، حيث أن فترة عمله بالقطاع الحكومي لا تقل عن 3 أشهر أما القطاع الخاص 6 أشهر علي الأقل.

لابد أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمستفيد لا تقل عن 4 ألاف ريال سعودي.

فتح رابط منصة سلفة الرسمي.

الضغط علي أيقونة تسجيل دخول ثم يختار إنشا حساب جديد.

يكتب المواطن المستفيد رقم الهوية الشخصية له.

يسجل المواطن رقم الجوال مع كتابة مفتاح الاتصال بالمملكة، ثم إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة سر آمنة تتكون من أرقام وحروف.

الضغط علي قبول الشروط ثم استكمال التسجيل.

شروط تمويل سدد ديونك من سلفةطريقة أنشاء حساب علي منصة سلفة