قال المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا إن النادي أبلغ عن إساءة عنصرية ضد أحد لاعبيه، خلال مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد، السبت.
وأضاف أرتيتا بعد فوز أرسنال 4-1: "أبلغنا عن ذلك، وسيتعين على مدير ملعب أيلاند رود التعامل مع السلطات بهذا الشأن".
وأوضح أن "شخصا واحدا" وجه الإساءة المزعومة ضد أحد بدلاء أرسنال، من دون أن يذكر اسمه.
وتابع المدرب الإسباني: "إنه أمر محبط للغاية لأننا قمنا بالكثير في مجال كرة القدم لتجنب ذلك. لكنه شخص واحد. كانت واقعة واحدة وتعين الإبلاغ عنها، وتم ذلك. والآن يتعين على السلطات العمل مع الأندية لفهم ما حدث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واقعة عنصرية على مقاعد بدلاء أرسنال.. والنادي يبلغ السلطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.