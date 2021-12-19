"المراهق" غافي.. كيف دخل تاريخ برشلونة وتخطى رقم ميسي؟

دخل لاعب برشلونة الواعد بابلو غافيرا (غافي) تاريخ النادي الإسباني، بهدفه الذي سجله خلال فوز فريقه على إلتشي بالدوري المحلي بنتيجة 3-2، السبت.

وأحرز لاعب الوسط الإسباني الموهوب هدف برشلونة الثاني بشكل رائع في الدقيقة 19، علما أنه أول أهدافه له مع الفريق الكتالوني الأول، بعد تصعيده بداية الموسم الجاري.

وأصبح غافي ثالث أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفا للفريق الأول، متفوقا على أسطورة النادي ليونيل ميسي الذي رحل الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وسجل غافي، المنتقل إلى برشلونة من ريال بتيس الإسباني عام 2015، هدفه في عمر 17 عاما و135 يوما، فيما كان ميسي قد سجل أول هدف للبرسا وهو في عمر 17 عاما و331 يوما.

وفي هذه القائمة، يحتل أنسو فاتي الصدارة كأصغر من سجل لبرشلونة في تاريخه، حيث فعلها في عمر 16 عاما و304 أيام، فيما يأتي بويان كريكتش في المركز الثاني إذ حقق هذا الإنجاز في سن 17 عاما و53 يوما.