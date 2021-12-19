هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد

استهدف هجوم بصاروخين المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم السفارة الأميركية، فجر الأحد، حسبما أفادت قوات الأمن العراقية في بيان.

وأوضح البيان الذي أصدرته خلية الإعلام الأمني ونشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن أحد الصاروخين أسقط.

وجاء في البيان أن "المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية)، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات".

وأضافت الخلية أن "الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين".

وكان مصدر أمني أفاد "فرانس برس"، في وقت سابق عن إسقاط منظومة "سيرام" صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد.