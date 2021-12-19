استهدف هجوم بصاروخين المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم السفارة الأميركية، فجر الأحد، حسبما أفادت قوات الأمن العراقية في بيان.
وأوضح البيان الذي أصدرته خلية الإعلام الأمني ونشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن أحد الصاروخين أسقط.
وجاء في البيان أن "المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام (الدفاعية)، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات".
وأضافت الخلية أن "الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين".
وكان مصدر أمني أفاد "فرانس برس"، في وقت سابق عن إسقاط منظومة "سيرام" صاروخين قرب السفارة الأميركية في بغداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء وسط بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.