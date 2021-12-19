هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب ساحل جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الهزة كان فى المحيط الهندي" وأن "أقرب منطقة سكنية إليها كانت مدينة بورت ألفريد جنوب إفريقيا على بعد 1596 كيلومترا". وتابعت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر".

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