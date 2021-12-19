البرازيل.. تسجيل 3323 إصابة و153 وفاة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن إجمالى الوفيات بـ"كوفيد-19" فى البلاد بلغ نحو 618 ألفا، لتصبح ثانى أعلى بلد فى العالم من ناحية عدد الوفيات جراء كورونا بعد الولايات المتحدة.
ولفتت الوزارة إلى أن "الإحصاءات الصادرة بالبلاد غير محدثة"، إذ لا تزال الوزارة تجد صعوبة فى التوفيق بين أرقامها بعد تسلل إلكترونى استهدف أنظمتها قبل أكثر من أسبوع.
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