“من متجر بلاي” خطوات تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الجديد 2021 GTA For Phone النسخة الحديثة

لعبة جاتا 7 تعد واحدة من أنجح الألعاب منذ إصدارها، ورغم نزول اللعبة على بلايستيشن 2 وبعد ذلك أجهزة الويندز، إلا أنها حققت نجاحًا مميزًا يصل إلى وقتنا هذا، وتطورت اللعبة حتى أصبحت متاحة للهواتف الذكية، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول جاتا 7 تابع هذا المقال.

لعبة جاتا 7

تعتبر لعبة جاتا 7 هي من الجيل الثاني لسلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو، وتمتاز هذه اللعبة بوجود شفرات تخص اللعبة، وتعمل على تحسين وتقوية الشخصية الرئيسية في اللعبة، وتدور أحداث القصة حول تعرض البطل للخيانة من قبل الشخصيات الذي يعمل معهم، ومن أجل هذا يعمل على الانتقام منهم، بالقيام بالعديد من المهام لاسترداد أمواله، وهذه العمليات تكون حول سرقة السيارات، وتمتاز اللعبة بالواقعية الشديدة في أحداثها.

تدور أحداث الرواية الخاصة باللعبة في مدينة فويس سيتي، والتي تشبه بشكل كبير مدن الولايات المتحددة الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي، وهذا مع الحرية الكاملة في اللعبة، حيث أن اللعبة تتمحور حرية القيام بالمهام التي تخص الرواية أ، اكتشاف هذا العالم المميز، وفي حالة الأكل الكثير يضعف البطل، وكما يمكنك تعليم البطل السباحة، ورفع الأثقال، واختيار البطل السيارة التي سيسير بها أ، الموتوسيكل الخاص به، وهذا مع حرية اختيار الملابس الذي يريد ارتدائه، أثناء السير في الشوارع.

خطوات تحميل لعبة جاتا 7

وقد تساءل العديد من الشخصيات عن طريقة تحميل لعبة جاتا 7 للهواتف الذكية، وقد يظن البعض أن طريقة التحميل صعبة أ، مرهقة، وهذا غير صحيح بالمرة، لأن طريقة تحميل اللعبة وخطواتها سهلة ولا تستغرق إلا بعض الثواني فقط، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: