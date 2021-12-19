ألمانيا تدرج بريطانيا ضمن قائمتها لدول سلالة فيروس كورونا

وذكرت صحيفة ميل أون لاين البريطانية أن معهد روبرت كوخ الألمانى أعلن أنه بموجب القرار الجديد سيجرى تشديد الإجراءات على جميع الوافدين والمارين عبر بريطانيا إلى ألمانيا، ويجب خضوعهم للحجر الصحى لمدة أسبوعين بغض النظر عن حصولهم على اللقاح بشكل كامل للحد من اتشار السلالة أوميكرون
وسيدخل القرار الجديد حيز التنفى اعتبارا من منتصف ليل الاحد/ الاثنين،ويُحظر بموجب القرار على شركات النقل مثل شركات الطيران نقل السياح البريطانيين إلى ألمانيا.
كما أدرجت الحكومة الألمانية كل من فرنسا والدنمارك فى قائمة الدول عالية الخطورة ظرا لزيادة عدد الحالات بها، وهو ما يشترط إجراء فحص بى سى أر مع الخضوع 10 أيام فى الحجر الصحى مع إمكانية الخروج حال كانت تيجة الفحص سلبية.
وكانت فرنسا قد فرضت قيودا مماثلة والتى دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساءً يوم الجمعة.
ووفقا لمعهد روبرت كوخ فإن تصنيف دولة على انها منطقة " سلالة فيروس كورونا" هو أعلى مستوى لخطر كويد،وقال المعهد إن القيود قد تستمر حتى 3 يناير على الأقل.
يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات كوفيد-19 مدفوعة بانتشار السلالة أوميكرون في المملكة المتحدة.
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