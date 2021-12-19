الآن إستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثالث بالعراق 2021 “ظهرت الآن” عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث، الكثير من الطلبة والطالبات العراقيين ينتظرون إعلان الوزارة عن ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الثالث للعام الحالي 2021-2022، والطلاب ينتظرون النتيجة بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم بالدور الثالث في الأيام القللية التي مضت، وهناك عدد من المؤشرات التي تخبرنا بقرب ظهور النتيجة على موقع الوزارة، وفي نفس السياق تبذل وزاة التربية العراقية قصارى جهدها بأعمال المراجعة والتصحيح ورصد درجات الطلبة والطالبات، مشيرة إلى أن النتيحة متوقع أن تظهر على الطلاب اليوم، وإليكم في مقالنا اليوم باقي تفاصيل النتيجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021-2022

الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية تقوم بمنح الطلاب ثلاث فرص في جميع المراحل الدراسية، وذلك لاجتياز المرحلة الموجودين بها، ولذا يبحث الطلاب الوقت الحالي عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث، حيث انتهى الطلاب المقييدين بالصف الثالث المتوسط بالعراق من الامتحانات المخصصة لهم بالدور الثالث، ومن وقتها وهم يبحثون عن النتيجة وينتظرون موعد ظهورها، وقد صرحت بعض المصادر المسؤولة بوزارة التربية العراقية بأن نتيجة الصف الثالث ستكون على وشك الظهور الأيام القليلة القادمة، وربما تظهر الساعات القادمة، مع العلم أنها ستظهر إلكترونيًا عبر موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021-2022

بإمكان جميع الطلبة والطالبات بالعراق الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث الخاصة بهم بكل سهولة، وذلك تبعًا للخطوات التالية على الترتيب كالتالي:

في البداية ينبغي الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يقوم الطالب بعدها بالضغط على أيقونة ” نتائج الطلاب”.

يختار الطالب من ضمن الخيارات نتيجة الدور الثالث لطلاب الصف الثالث المتوسط.

يكتب الطالب بعدها جميع البيانات التي يطلبها الموقع من أجل إظهار النتيجة.

في النهاية يضغط الطالب على زر “عرض النتيجة”.

بأقل من دقيقة يحصل الطالب على النتيجة الخاصة به.

وفي حالة رسوب الطالب سوف يظهر للطالب حالة ” راسب”، بينما في حالة النجاح تظهر له الدرجات كاملة في جميع المواد الذي امتحن بها، ونتمنى للجميع بإذن الله السداد والتوفيق والحصول على نتائج مُرضية.

في خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني في السطور الماضية قدمنا لكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة باستخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط الخاص بجميع الطلبة والطالبات وذلك حيث يمكنهم الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني الرسمي كما قدمنا لكم في الخطوات السابقة من هذا المقال.

يمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط في العراق واستخراج هذه النتائج بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وكذلك عبر موقع نتائجنا الإلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وذلك عن طريق الخطوات البسيطة التي قدمناها لكم في السطور الماضية عبر موقعكم الإخباري ثقفني حيث يمكنكم الاستعلام الآن بسهولة.