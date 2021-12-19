أمير سعيود: فوزنا مستحق وهذه قصة هدفي في مرمى تونس

اعتبر لاعب المنتخب الجزائري أمير سعيود، فوز بلاده بكأس العرب مستحقا، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

وقال أمير سعيود في تصريحات عقب فوز بلاده بكأس العرب: "نهدي الكأس للشعب والجمهور الجزائري".

وأضاف: "حاولت عدة مرات التركيز والتسديد على المرمى التونسي. أخفقت مرتين، وجاءت الثالثة بهدف التقدم على تونس".

ووصف سعيود أداء المنتخب التونسي بالمميز، مضيفا أن "فوز الجزائر باللقب مستحق، وقدمنا أداء قويا أمام منتخبات لعبت بشكل جيد".

وأحرزت الجزائر لقب كأس العرب لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي في قمة مغاربية مثيرة أمام أكثر من 60 ألف متفرج في استاد البيت بالخور بقطر.

وافتتح سعيود التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 99، بعد تمريرة من بغداد بونجاح.

وأضاف المخضرم ياسين براهيمي الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي بعدما استفاد من خروج حارس تونس معز حسن من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية لترتد الكرة إلى اللاعب الجزائري الذي انطلق من قبل منتصف الملعب نحو المرمى الخالي.

وبعد المباراة قال مجيد بوقرة مدرب الجزائر "نستحق الفوز وانا فخور بما حققه اللاعبون. أهدي التتويج للجزائريين. حافظنا على التركيز حتى آخر دقيقة في مباراة قمة صعبة"، حسبما نقلت "رويترز".