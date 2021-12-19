أعاصير أمريكا.. ولاية كنتاكى تكشف عدد المفقودين

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية كنتاكى آندى بيشير يوم السبت أن جميع من تم الإبلاغ عن فقدانهم فى الولاية التى اجتاحتها الأعاصير الأسبوع الماضي، تم العثور عليهم والاطمئنان على مصيرهم.





وأشاد بيشير بالتقرير الذى أعدته إدارة الطوارئ بالولاية، معربا عن أمله أن يعنى ذلك أنه لن يتم العثور على ضحايا آخرين للعاصفة فى الولاية.

وذكر أن 78 شخصا قتلوا فى ما وصفه "بأشد الأعاصير دمارا فى تاريخ الولاية".

وقال بيشير أيضا إنه كان هناك بعض التضارب فى عدد الوفيات، حيث أحصى موظفو مكتب الحاكم 78 وفاة، بينما أظهرت بيانات إدارة الطوارئ ووزارة الصحة بالولاية 75 وفاة.

كما ذكر الحاكم أن المساعدات التى قدمتها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تم تعميمها على ست مقاطعات أخرى، وأن مبلغ الدعم المقدم لنفقات الجنازة تم رفعه إلى 10000 دولار.

واستطرد قائلا إن "بعض المنازل لا تزال بدون كهرباء، و944 من سكان كنتاكى قد تم أيواؤهم فى الفنادق، والمتنزهات العامة".