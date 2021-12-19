رابط اختبارات مدرستي madrasati تسجيل دخول نظام الاختبارات المركزية 1443

ننشر رابط اختبارات مدرستي madrasati المباشر لتنفيذ الاختبارات التي تجريها وزارة التعليم عام السعودية، حيث أطلقت الوزارة منصة خاصة لتنفيذ الاختبارات تابعة لمنصة مدرستي التعليمية يمكن الدخول إليها بشكل مستقل في حال توفر الرابط لديك، وفي حال عدم توفر رابط نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار المباشر، فعليك الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية والنقر على أيقونة الاختبارات من القائمة الجانبية، ثم النقر على اختبارات مركزية، وسيتم التحويل مباشرةً إلى منصة الاختبارات مدرستي 1443، ويستطيع الطالب تسجيل دخول منصة مدرستي للاختبارات عن طريق تعبئة بيانات حساب مدرستي مايكروسوفت التعليمي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي الرسمي، بالإضافة إلى رابط منصة الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات المحاكية والتحصيلية 1443 واختبارات الفترة الثانية.

رابط اختبارات مدرستي madrasati

تؤكد وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم على أهمية الاختبارات لتطوير السياسات والممارسات التعليمية بما تمثله نتائجها من مدخلات هامة للوقوف على واقع التعليم، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية والممارسات التدريسية وفقاً لنتائج الاختبارات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، لذلك تحرص الوزارة على تنفيذ اختبارات متنوعة عبر منصة مدرستي madrasati لتحسين مخرجات التعليم الأساسية.

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن تطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والاختبارات التحصيلية في المواد الدراسية التالية (القراءة – العلوم – الرياضيات) على جميع الطلاب بصفوف محددة بكافة المدارس بالمملكة، ويتم التركيز من خلال هذه الاختبارات على المعارف الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة في حياتهم.

وأكدت الوزارة على تنفيذ الاختبارات المحاكية والتحصيلية عن بعد عن طريق منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية الإلكترونية، حيث يتاح أمام الطلاب إمكانية تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب مايكروسوفت، ثم النقر على أيقونة الاختبارات، ثم اختبارات مركزية، وسيتم التحويل إلى منصة الاختبارات المركزية، كما يمكن الدخول إلى المنصة منصة مدرستي اختبار مباشرةً باتباع رابط اختبارات مدرستي madrasati الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة مدرستي اختبار (ekhtibar.moe.gov.sa). منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

منصة مدرستي اختبار 1443

سيتم إجراء الاختبار المحاكي PISA خلال الأسبوع الثالث وفق جدول الاختبارات الوزارية المحاكية للاختبارات الدولية لطلاب الثالث المتوسط والأول الثانوي مسار مشترك والثاني الثانوي في مجال الرياضيات يوم الاثنين بتاريخ 16 جمادي الأولى 1443هـ، وسوف يبدأ من الساعة 8:00 صباحاً، ويستمر لمدة 24 ساعة، ويتاح أمام الطلاب إمكانية الإجابة على الاختبار في مدة 30 دقيقة تبدأ من دخول الطالب إلى منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي اختبار 1443

يتم التسجيل في منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية عن طريق الدخول إلى منصتي مدرستي التعليمية باتباع رابط منصة مدرستي وزارة التعليم الرسمي المرفق، ثم تسجيل الدخول بحساب مدرستي مايكروسوفت التعليمي للطالب، ثم النقر على إجراء الاختبار.

ويجب قراءة الإرشادات والتعليمات قبل بدء تنفيذ الاختبار عبر منصة مدرستي اختبارات المركزية، ويمكنكم الإطلاع على خطوات إجراء الاختبار المحاكي والتحصيلي من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

اختبارات الفصل الأول عبر منصة اختبارات مدرستي madrasati

وفقاً لآلية الاختبارات النهائية والجدول الزمني لتنفيذ اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443، فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 12 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 17 نوفمبر 2021م لجميع الطلبة بمراحل التعليم العام سواء الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي.

وقد أوضحت الوزارة بأنه سيتم تنفيذ اختبارات اليوم عن بعد عبر منصة مدرستي اختبارات التي يمكن دخولها من خلال اتباع رابط الاختبارات المركزية المباشر المرفق بالمقال، كما أكدت على أنه في حال تنفيذ الاختبارات إلكترونياً فسوف يكون عبر نظام الاختبارات المركزية فقط.

ويجب العلم أن اختبارات المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصراً عن بعد عبر منصة مدرستي اختبارات المركزية، أما المرحلتان المتوسطة والثانوية فتتم اختباراتهم حضورياً لمن بلغ 12 عاماً فأكثر باستثناء الفئات المذكورة بالمقال، فسوف ينفذون اختباراتهم عن بعد باتباع رابط اختبارات مدرستي madrasati المباشر.

اختبارات منصة مدرستي 1443

وفقاً للجدول الزمني للاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية الأسبوع التاسع للعام الدراسي الجاري، فمن المقرر أن يتم إجراء وتنفيذ اختبار PIRLS للصفوف الدراسية الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ في مجال القراءة.

وسيبدأ توقيت الاختبار من الساعة 3:30م ولمدة 24 ساعة، وتكون مدة الاختبار ساعة تبدأ من توقيت دخول الطالب إلى منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية التي يمكنكم دخولها عن طريق اتباع رابط اختبارات مدرستي madrasati المباشر من وزارة التعليم عام المرفق بالمقال.

طريقة استخراج إشعارات الفترة الأولى 1443

انتهت الفترة الخاصة باختبارات الطلاب والطالبات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول 1443هـ التي تم تنفيذها عبر منصة مدرستي اختبار المركزية، ويرغب أولياء الأمور حالياً في الاطمئنان على مستوى أبنائهم في الاختبارات التقويمية الوزارية، حيث يتم استخراج الإشعارات من خلال نظام نور لولي الأمر المركزي.

وقد تم الإعلان من جانب بعض المدارس عن إتاحة الإطلاع على نتائج وإشعارات الطلاب الفترة الأولى عبر موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية المركزي، فمن يرغب في استخراج الإشعارات من نظام نور لولي الأمر يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية 1443

وضعت وزارة التعليم عام خطة زمنية لتنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية 1443 عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد، ووفقاً لهذه الخطة فمن المقرر أن يتم تنفيذ الاختبار المحاكي لاختبار PISA لمادة الرياضيات اليوم الاثنين بتاريخ 11 أكتوبر 2021م الموافق لتاريخ 5 ربيع الأول 1443هـ.

وقد استهدفت وزارة التعليم كافة الطلاب والطالبات بالصفوف الثالث المتوسط والأول الثانوي مسار مشترك والثاني الثانوي، ومن المقرر أن يبدأ الاختبار من الساعة 8:00 صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، أما عن مدته فهي ساعة يتم احتسابها منذ دخول الطالب أو الطالبة على نظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع رابط اختبارات مدرستي madrasati المباشر المرفق.

ووفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ أو الخطة الزمنية لأعمال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، فمن المقرر أن يكون موعد إجازة نهاية الأسبوع المطولة يومي الأحد والاثنين بتاريخ 11 و 12 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 17 و 18 أكتوبر لعام 2021م، ويمكنكم دخول الملف الشخصي في نظام الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال لتنفيذ الاختبارات المحاكية والتحصيلية.

موعد اختبار PIRLS عبر منصة مدرستي madrasati

أعلنت وزارة التعليم عن موعد إجراء اختبار PIRLS (الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم) المُعد من قبل منظمة IEA للتعرف على مستويات الطلاب والطالبات في المفاهيم والمواقف التي تعلموها في مادة القراءة، ويستهدف هذا النوع من الاختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي، وطلاب الصف الخامس بشكل استثنائي، وتتم مقارنة النتائج بين الدول المشاركة في الاختبار.

وسيتم إجراء الاختبار بتاريخ 8 نوفمبر 2021م، حيث على بداية الاختبار عبر منصة مدرستي التعليمية 25 يوماً اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يتم تنفيذ اختبار PIRLS عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول الإلكترونية، حيث يمكنكم الدخول مباشرةً إلى منصة الاختبارات المركزية من خلال رابط اختبارات مدرستي madrasati المباشر المرفق.

طريقة حضور الدرس في منصة مدرستي 1443

يتم إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي وليس عند المعلم أو المعلمة فقط عن طريق اتباع خطوات يسيرة عبر منصة مدرستي، حيث يتم احتساب الحضور فقط عند المعلم في حال تم الدخول المباشر إلى تيمز، بينما يتم تسجيل الدخول إلى الدرس والحضور وتسجيلك في تقارير الحضور والغياب من قبل المدرسة في حال القيام بالتالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب 1443. النقر على أيقونة جدولي من القائمة الجانبية. الضغط على اسم الدرس، ثم حضور بجانب الدرس والانتقال إلى برنامج التيمز.

رابط اختبارات مدرستي PIRLS الدولي

وفقاً للخطة الزمنية المحددة لإجراء اختبار PIRLS الدولي للفهم القرائي، فمن المقرر أن يبدأ الاختبار اليوم الاثنين بتاريخ 8 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 3 ربيع الثاني 1443هـ في 177 مدرسة، حيث يؤدي ما يزيد عن سبعة ألاف طالباً وطالبةً من الصف الخامس الابتدائي اليوم الاختبار الدولي حضوري لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وقد أوضحت الوزارة الهدف من المشاركة في الاختبار الدولي وهو كالتالي:

قياس مستوى المهارات لدى الطلاب والطالبات في القراءة والفهم والتحليل.

رفع مستوى نواتج التعلم.

تطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج.

رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية.

مقارنة نتائج الطلاب بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية، ولن يتم تنفيذ الاختبارات الدولية عبر منصة مدرستي اختبار التي يمكن الدخول إليها من خلال رابط رابط اختبارات مدرستي madrasati الرسمي المرفق، ولكن سيتم تنفيذ اختبار PIRLS بشكل حضوري بالمدارس التي حددتها الوزارة.

رابط اختبارات مدرستي madrasati

وفقاً للمواعيد المحددة لتنفيذ الاختبارات الوزارية للأسبوع الحادي عشر الجاري، فمن المقرر أن تبدأ الوزارة في تنفيذ الاختبارات في العلوم والرياضيات اليوم الأربعاء بتاريخ 5 ربيع الثاني 1443 الموافق لتاريخ 10 نوفمبر 2021م للفئات الطلابية التالية:

طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني المتوسط.

طلبة الصفوف الدراسية الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي.

ويبدأ الاختبار من الساعة الثامنة صباحاً للأول والثاني المتوسط، كما يبدأ في الثالثة والنصف عصراً للصفوف الابتدائية، ويجب العلم أن مدة الاختبار هي ساعة واحدة فقط تبدأ من وقت تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار 1443 من خلال اتباع رابط اختبارات مدرستي madrasati الرسمي المرفق.